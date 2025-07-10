Журналист BBC назвал причину отставки Хорнера

Редактор BBC Эндрю Бенсон рассказал возможную причину увольнения Кристиана Хорнера.

Напомним, что Ред Булл не стал объяснять причины, потому многие стали делать выводы самостоятельно.

Однако Бенсон увтерждает, что Ред Булл поставили перед жестким ультиматумом, и команде пришлось пойти на сделку.

В данный момент невозможно понять, правда ли это. Ред Булл публично не назвал причину. Может, никогда и не назовет.

Можно сказать лишь, что Ферстаппен неоднократно заявлял о желании работать в спокойной, расслабленной обстановке. А в Ред Булл точно такого не было на протяжении последних 18 месяцев – наверное, даже дольше