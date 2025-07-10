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Автоспорт

Хорнер получил первый вариант после увольнения из Ред Булл

Середняк Формулы-1 готов удовлетворить каприз британца.
Вчера, 21:35       Автор: Антон Федорцив
Кристиан Хорнер / Red Bull Content Pool
Кристиан Хорнер / Red Bull Content Pool

Конюшня Альпин заинтересована в приглашении экс-руководителя Ред Булл Кристиана Хорнера. Советник команды Флавио Бриаторе готов сделать британского менеджера совладельцем середняка чемпионата, сообщает F1-Insider.

После увольнения функционер остается на контракте с "красными быками" до 2030 года. Однако, пункт о невозможности присоединиться к другой конюшне для Хорнера перестал действовать. Альпин – первый претендент на британца.

Хорнер проработал в Ред Булл 20 лет. Впрочем, он так и не достиг одной из желаемых целей – получить пакет акций команды. Бриаторе ради приглашения британского менеджера готов пойти на такой шаг с Альпин.

Кстати, ранее BBC раскрыла причину увольнения Хорнера из Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кристиан Хорнер Флавио Бриаторе Альпин

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