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Автоспорт

Феррари протестирует обновление подвески перед Гран-при Бельгии

Скудерия хочет сначала убедиться в результатах.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Феррари готовит очередное крупное обновление, сообщает Autosport.

Скудерия намерена использовать второй съемочный день, чтобы протестировать новую подвеску.

Обновление отлично показало себя на симуляторах, однако команде требуется доказательство с трека. Потому 16 июля Леклер и Хэмилтон самолично протестируют обновленный болид.

Если результаты подтвердятся, а это минимум прибавка почти в десятую долю секунды с круга, то обновление будет использовано уже на Гран-при Бельгии.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл определелись с судьбой Цуноды.

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