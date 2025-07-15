Феррари протестирует обновление подвески перед Гран-при Бельгии

Скудерия хочет сначала убедиться в результатах.

Феррари готовит очередное крупное обновление, сообщает Autosport.

Скудерия намерена использовать второй съемочный день, чтобы протестировать новую подвеску.

Обновление отлично показало себя на симуляторах, однако команде требуется доказательство с трека. Потому 16 июля Леклер и Хэмилтон самолично протестируют обновленный болид.

Если результаты подтвердятся, а это минимум прибавка почти в десятую долю секунды с круга, то обновление будет использовано уже на Гран-при Бельгии.

Ранее также сообщалось, что в Ред Булл определелись с судьбой Цуноды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!