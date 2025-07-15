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Автоспорт

Ред Булл уволит пилота после сезона-2025

Потенциальный безработный приступил к поискам команды.
Сегодня, 16:45       Автор: Антон Федорцив
Юки Цунода / Red Bull Content Pool
Юки Цунода / Red Bull Content Pool

Японец Юки Цунода не останется в структуре Ред Булл в 2026 году. Конюшня Ред Булл уволит гонщика после нынешнего сезона, сообщает GPblog.

Пилот точно завершит год в рядах "красных быков", но на следующий останется без кокпита. Менеджер Цуноды уже занимается поисками новой команды. Астон Мартин с двигателями Хонда может взять японского пилота резервистом.

Цунода сезон-2025 начал в составе Рейсинг Буллз. Затем японец заменил новозеландского гонщика Лиама Лоусона в Ред Булл. Цунода набрал в этом году 10 очков, а лучшим результатом остается 9-е место в Бахрейне.

Тем временем Кадиллак определился с принципом выбора пилотов на сезон-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Юки Цунода

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