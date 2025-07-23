iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Кадиллак практически определился с парой пилотов

Валттери Боттас и Фелипе Другович станут гонщиками 11-й команды.
Сегодня, 15:34       Автор: Андрей Безуглый
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Кадиллак готовится подписать контракты со своей парой пилотов, утверждает Auto Action.

Австралийское издание пишет, что команда предельно сузила круг потенциальных пилотов.

На место опытного пилота будет подписан Валттери Боттас, опередивший Серхио Переса.

А вот на место молодого талантливого гонщика претендовали куда большее количество пилотов. Кадиллак рассматривал Джека Дуэна, Юки Цуноду, Чжоу Гуаньюя и Мика Шумахера.

Однако, вероятней всего, вторым пилотом команды резервный гонщик Астон Мартин Фелипе Другович.

Ранее также Хюлькенберг заявил, что поборется за высокие места в Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кадиллак

Статьи по теме

Шумахер-младший подтвердил переговоры по возвращению в Формулу-1 Шумахер-младший подтвердил переговоры по возвращению в Формулу-1
Неудачник сезона стал кандидатом на место в Кадиллак Неудачник сезона стал кандидатом на место в Кадиллак
Кадиллак определился с принципом выбора пилотов Кадиллак определился с принципом выбора пилотов
Кадиллак нацелился на пилота Ред Булл Кадиллак нацелился на пилота Ред Булл

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, полуфинал женского Евро
просмотров

Последние новости

Европа16:15
В АПЛ могут перестать преклонять колено перед матчами
Формула 115:34
Кадиллак практически определился с парой пилотов
Европа15:05
Челси намерен выкупить таланта Аякса
Европа14:52
ПСЖ определился с футболистом, который не продается
Европа14:38
"Так делает тот, кто хочет, чтобы его тр*****и": Чемпион мира жестко раскритиковал Ямаля
Бокс14:24
"Принести подарок": Лапин рассказал, как Усику удалось нокаутировать Дюбуа
Формула 114:12
Хюлькенберг: Мы поборемся за высокие места и в Спа
Лига Европы13:54
"Опасные игроки": Палкин оценил Бешикташ перед матчем в Лиге Европы
Европа13:35
Еще один английский клуб может вступить в гонку за звездой Реала
Бокс13:25
"Это было неправильно": Околи оценил победу Усика над Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK