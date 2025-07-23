Кадиллак практически определился с парой пилотов
Валттери Боттас и Фелипе Другович станут гонщиками 11-й команды.
Кадиллак готовится подписать контракты со своей парой пилотов, утверждает Auto Action.
Австралийское издание пишет, что команда предельно сузила круг потенциальных пилотов.
На место опытного пилота будет подписан Валттери Боттас, опередивший Серхио Переса.
А вот на место молодого талантливого гонщика претендовали куда большее количество пилотов. Кадиллак рассматривал Джека Дуэна, Юки Цуноду, Чжоу Гуаньюя и Мика Шумахера.
Однако, вероятней всего, вторым пилотом команды резервный гонщик Астон Мартин Фелипе Другович.
Ранее также Хюлькенберг заявил, что поборется за высокие места в Бельгии.
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