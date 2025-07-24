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Автоспорт

Хэмилтон завалил Феррари техническими отчетами

Британец пытается реанимировать Скудерию.
Сегодня, 18:59       Автор: Антон Федорцив
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о работе над прогрессом команды Феррари. Британский пилот пытается исправить недостатки болида итальянской конюшни, сообщает RaceFans.

"Я участвую во многих совещаниях. Я присутствовал на нескольких встречах с Джоном Элканном, Бенедетто Виньей и Фредом Вассером. Я встречался с Лоиком Серра, а также с руководителями разных отделов.

Мы общаемся о двигателе следующего года. Беседуем о передней подвеске, говорим о задней подвеске, о моих проблемах с этой машиной. Я отправлял письма в течение года. После нескольких первых гонок я составил полный отчет для команды. Затем были еще два отправленных письма во время этого перерыва. Частично это структурные изменения, которые нашей команде нужно ввести, чтобы стать лучше во всех желаемых сферах", – заявил Хэмилтон.

Опытный британец присоединился к Феррари перед сезоном-2025. После половины соревновательного года он набрал 103 очка. Хэмилтон выиграл спринт в Шанхае, стал третьим в коротком заезде Майами, а в трех гонках финишировал четвертым.

Напомним, ранее Тото Вольфф озвучил приоритетный состав пилотов конюшни Мерседес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Льюис Хэмилтон

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