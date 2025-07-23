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Автоспорт

Вольфф раскрыл приоритетный состав пилотов Мерседес

Руководитель конюшни не подтвердил слухи.
Сегодня, 21:19       Автор: Антон Федорцив
Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл / Getty Images
Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл / Getty Images

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен вряд ли присоединится к Мерседес перед сезоном-2026. Глава команды Тото Вольфф озвучил кадровые планы по пилотам, сообщает ORF.

"Мы хотим продолжать сотрудничество с Джорджем Расселлом и Кими Антонелли. Это наш главный приоритет. Все в курсе дел", – заявил руководитель Мерседес.

Ранее молва связывала с британско-немецкой конюшней Ферстаппена. Нидерландец якобы может досрочно расторгнуть контракт с Ред Булл после нынешнего сезона. В рядах Мерседес он должен был заменить Расселла.

Тем временем Гран-при Бельгии столкнется с неблагоприятной погодой в основной гонке.

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