Вольфф раскрыл приоритетный состав пилотов Мерседес

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен вряд ли присоединится к Мерседес перед сезоном-2026. Глава команды Тото Вольфф озвучил кадровые планы по пилотам, сообщает ORF.

"Мы хотим продолжать сотрудничество с Джорджем Расселлом и Кими Антонелли. Это наш главный приоритет. Все в курсе дел", – заявил руководитель Мерседес.

Ранее молва связывала с британско-немецкой конюшней Ферстаппена. Нидерландец якобы может досрочно расторгнуть контракт с Ред Булл после нынешнего сезона. В рядах Мерседес он должен был заменить Расселла.

Тем временем Гран-при Бельгии столкнется с неблагоприятной погодой в основной гонке.

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