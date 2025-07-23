На Гран-при Бельгии ожидаются непростые погодные условия

Гран-при Бельгии может пройти в условиях дождя, пишет racingnews365.

Напомним, что предыдущий этап в Великобритании также получился дождевым, добавив немало интриги в гонку.

То же самое ожидается и на Спа. В пятницу, скорее всего, практика пройдет в сухих условиях, а квалификация спринта - в дождь.

В субботу, когда состоится спринт и основная квалификация также будет сухо, зато в воскресенье дождь должен идти с самого утра и не закончится со стартом гонки.

Ранее также сообщалось, что Кадиллак наметил свою пару пилотов.

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