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Автоспорт

На Гран-при Бельгии ожидаются непростые погодные условия

Воскресенье выдастся дождливым.
Сегодня, 16:45       Автор: Андрей Безуглый
Спа-Франкоршам / Getty Images
Спа-Франкоршам / Getty Images

Гран-при Бельгии может пройти в условиях дождя, пишет racingnews365.

Напомним, что предыдущий этап в Великобритании также получился дождевым, добавив немало интриги в гонку.

То же самое ожидается и на Спа. В пятницу, скорее всего, практика пройдет в сухих условиях, а квалификация спринта - в дождь.

В субботу, когда состоится спринт и основная квалификация также будет сухо, зато в воскресенье дождь должен идти с самого утра и не закончится со стартом гонки.

Ранее также сообщалось, что Кадиллак наметил свою пару пилотов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Бельгии

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