Хэмилтон извинился за результаты перед командой

Семикратный чемпион мира дважды покинул квалификацию в первом сегменте.

Пилот Феррари Льюис Хэмилтон извинился перед своей командой.

Напомним, британец вылетел в первом сегменте квалификации спринта, а затем вылетел и в квалификации гонки.

Хэмилтон признал, что виной стала его собственная ошибка, потому все, что он может, это принести свои извинения.

Мы внесли некоторые изменения, и ощущения в болиде не были ужасными. Для нас все осложнилось, и пришлось использовать второй комплект софта, просто чтобы выйти из первого сегмента – не лучшая ситуация. А затем я допустил ошибку. Мне действительно нужно все изучить. Приношу извинения команде, ведь это просто неприемлемо – вылетать из обоих первых сегментов. Очень, очень плохие выступления с моей стороны

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