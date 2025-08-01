Ред Булл получил предупреждение за полотенце на второй практике
Ред Булл отделалась лишь предупреждением за выходку Макса Ферстаппена.
Напомним, во время второй практики пилот неожиданно выбросил из кокпита полотенце прям на трассу.
Позднее гонщик объяснил, что полотенце лежало у него на коленях, а потом соскользнуло вниз, и он выехал на трассу, не заметив его.
А когда неожиданно все же обнаружил лишний предмет, сместился максимально вправо и попробовал выбросить его подальше.
Стюарды рассмотрели инцидент и лишь предупредили команду за выпуск болида на трассу в небезопасном состоянии.
По их словам, полотенце могло помешать пилоту управлять болидом, чего, к счастью, не произошло. Если бы в кабине оказался какой-то твердый предмет - наказание было бы более суровым.
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