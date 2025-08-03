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Автоспорт

Мекьес: Результаты на Гран-при Венгрии не отражают истинное положение Ред Булл

Команда еще наберет свое на протяжении сезона.
Вчера, 22:45       Автор: Андрей Безуглый
Лоран Мекьес / Getty Images
Лоран Мекьес / Getty Images

Руководитель Ред Булл Лоран Мекьес заявил, что результаты Хунгароринга не показывают истинный уровень команды.

Напомним, что на Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен финишировал девятым, а Юки Цунода - семнадцатым.

Мекьес признал, что трасса слабо подошла их болиду, однако ранее в Спа Макс показал совсем другие результаты.

Это был тяжелый уик-энд. И я не думаю, что результаты в Венгрии отражают истинное положение Ред Булл и возможности машины. Хотя мы признаем тот факт, что эта трасса, вероятно, является для Ред Булл далеко не самой сильной.

Макларен был быстрее Ред Булл, без вопросов. Но на этапе в Спа Макс Ферстаппен сумел побороться в субботу и удивил всех в спринте. Так что посмотрим, как будут дальше развиваться события. Сезон длинный

Ранее также Расселл рассказал, что случилось с болидом Леклера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл

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