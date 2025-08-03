Мекьес: Результаты на Гран-при Венгрии не отражают истинное положение Ред Булл
Команда еще наберет свое на протяжении сезона.
Руководитель Ред Булл Лоран Мекьес заявил, что результаты Хунгароринга не показывают истинный уровень команды.
Напомним, что на Гран-при Венгрии Макс Ферстаппен финишировал девятым, а Юки Цунода - семнадцатым.
Мекьес признал, что трасса слабо подошла их болиду, однако ранее в Спа Макс показал совсем другие результаты.
Это был тяжелый уик-энд. И я не думаю, что результаты в Венгрии отражают истинное положение Ред Булл и возможности машины. Хотя мы признаем тот факт, что эта трасса, вероятно, является для Ред Булл далеко не самой сильной.
Макларен был быстрее Ред Булл, без вопросов. Но на этапе в Спа Макс Ферстаппен сумел побороться в субботу и удивил всех в спринте. Так что посмотрим, как будут дальше развиваться события. Сезон длинный
Ранее также Расселл рассказал, что случилось с болидом Леклера.
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