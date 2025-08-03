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Автоспорт

Расселл обвинил Леклера в нечестной игре

Феррари рисковала сильным износом планки.
Сегодня, 20:58       Автор: Андрей Безуглый
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Пилот Мерседес Джордж Расселл заявил, что проблемы Леклера в Будапеште связаны с нелегальностью болида.

Напомним, монегакс с поула уверенно боролся с Макларенами, но на третьем этапе гонке резко сдал, и проиграл не только им, но и Расселлу.

Британец считает, что у Феррари были проблемы с износом нижней планки, что было чревато дисквалификацией.

Я видел, насколько медленно он ехал, поэтому предположил, что что-то не так.

Сам он не расскажет, что болид Феррари чуть не оказался нелегальным. Единственное объяснение, которое приходит нам в голову: машина слишком прижималась к земле, и пришлось увеличить давление в шинах на последний отрезок.

Феррари использовала странный режим работы двигателя, который замедлял мотор в конце прямой – именно там планка сильнее всего стирается. Это единственное объяснение, к которому мы пришли на основе времен, режима двигателя и тому подобных вещей

Напомним, что с обзором Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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