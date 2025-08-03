Расселл обвинил Леклера в нечестной игре

Пилот Мерседес Джордж Расселл заявил, что проблемы Леклера в Будапеште связаны с нелегальностью болида.

Напомним, монегакс с поула уверенно боролся с Макларенами, но на третьем этапе гонке резко сдал, и проиграл не только им, но и Расселлу.

Британец считает, что у Феррари были проблемы с износом нижней планки, что было чревато дисквалификацией.

Я видел, насколько медленно он ехал, поэтому предположил, что что-то не так. Сам он не расскажет, что болид Феррари чуть не оказался нелегальным. Единственное объяснение, которое приходит нам в голову: машина слишком прижималась к земле, и пришлось увеличить давление в шинах на последний отрезок. Феррари использовала странный режим работы двигателя, который замедлял мотор в конце прямой – именно там планка сильнее всего стирается. Это единственное объяснение, к которому мы пришли на основе времен, режима двигателя и тому подобных вещей

Напомним, что с обзором Гран-при Венгрии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!