Отстаньте от Хэмилтона: тотальная критика чемпиона вне разумного

Я никогда не болел за Льюиса Хэмилтона. Мне не нравилось его доминирование в Мерседес. Более того, я радовался первому титулу Макса Ферстаппена, поскольку британец не превзошел рекорд героя моего детства.

Но переходом в Феррари Хэмилтон заслужил уважение. Конечно, он в Маранелло заработает много денег, влюбится в итальянскую кухню, станет любимцем тифози и многое другое. Однако, каждый нейтральный к Скудерии поклонник или эксперт F1 отреагировал на такое решение британца изумлением.

Острые на язык правдорубы даже могли бы бросить вдогонку британцу "Куда ты полез!?" или покрутить пальцем у виска, как их предшественники сигнализировали Михаэлю Шумахеру перед сезоном-1996. Под всем запыленным покровом легендарности Феррари сегодня – гранд в глубоком кризисе, без трофеев вот уже 17 лет. Это следует держать в уме.

Льюис Хэмилтон / Источник: Getty Images

Тем более странной для меня стала реакция публики и экспертных кругов на тяжелый старт Хэмилтона. Скандальные обозреватели и бывшие пилоты из категории неудачников наперегонки соревнуются в словесных уколах британцу. Вытащили из небытия даже вскоре 95-летнего Берни Экклстоуна, отправившего Хэмилтона на пенсию.

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Хорошо знакомый украинцам "шакалиный экспресс" несется с крейсерской скоростью. В прессе и на форумах уже ищут новых пилотов для Феррари, разглагольствуют о компенсации за разрыв контракта с британцем и в целом упражняются в остроумиях. А еще противопоставляют ему… Шарля Леклера.

В стиле одной из отечественных новостных программ особенно "впечатляет" итальянский журналист Лео Туррини. Многолетний камертон настроения масс тифози заявил, что Феррари в нынешнем сезоне соперничает с одним пилотом. Здесь стоит разобраться поподробнее.

Итак, сейчас монегаск действительно идет выше Хэмилтона в общем зачете пилотов. Леклер набрал 151 очко, но у семикратного чемпиона мира немногим меньше – 109 пунктов. Они еще и соседи в таблице! Дальше больше. Да, напарник британца 5 раз поднялся на подиум, но в четырех гран-при с финишем третьим монегаск на победу не претендовал.

Хэмилтон еще и может парировать победой в спринте Шанхая. Тем более этот триумф, пусть и не полноценный, остается для Феррари единственным (!) в этом году. А еще он финишировал третьим в коротком заезде Майами и трижды был четвёртым в основных гонках. Он не повел Феррари вверх, но и вниз не потащил.

Конечно, первыми приходят на память неудача Хэмилтона в Британии, когда он не догнал Нико Хюлькенберга и позволил немцу взять первый подиум в карьере или беспомощность в Будапеште в минувшее воскресенье. Но по какой-то причине Туррини с единомышленниками удобно забывают о "призраке" Леклере в Австралии и Майами, а также полном фиаско монегаска в Сильверстоуне.

Льюис Хэмилтон / Источник: Getty Images

Главный же аргумент хулителей британского пилота – квалификационный темп. Мол, посмотрите: Хэмилтон вчистую уступает напарнику в квалификациях (4:10 на момент летней паузы). Но есть одно "но". Титулы и даже победы не одерживают по субботам. И сам Леклер – лучшая для этого иллюстрация.

Монегаск занимает "почетное" 5-е место с конца по проценту побед с поулов. Пилот Феррари 27 раз стартовал первым, но в этих гонках одержал скудные 5 побед. Хуже его лишь Ральф Шумахер (1 победа с 6-ти поулов), Жан-Пьер Жабуй (1/6), Дэвид Култхард (2/12) и Рене Арну (2/18).

И здесь следует вернуться к сохраненному в уме. Леклер проводит за Феррари вот уже седьмой сезон. Он привык ко всем недостаткам Скудерии и, в отличие от Хэмилтона, научился выжимать максимум из техники и команды. Хотя бы на короткой дистанции квалификаций. Так что преимущество над британцем сейчас удивлять не должно. Более того, поклонников Леклера должно смущать его незначительность.

Возвращаясь к Хэмилтону, стоит помнить, что семикратного чемпиона мира пригласили не на роль калифа на час. Феррари и весь пелотон ждут нового регламента в сезоне-2026. И именно по выступлениям британского гонщика в следующем году следует делать глобальные выводы. А пока громким болтунам стоит помолчать…

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