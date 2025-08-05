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Экклстоун: Хэмилтону нужно уходить из Ф-1 сейчас

Экс-руководитель Формулы-1 заявил, что Льюис попросту устал.
Сегодня, 21:55       Автор: Андрей Безуглый
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что Льюису Хэмилтону пора заканчивать карьеру.

В текущем сезоне семикратный чемпион мира испытывает огромные проблемы и выступает сильно хуже своего партнера Шарля Леклера.

Эккстоун считает, что Хэмилтон уже попросту устал, а занчит ему пора остановиться. К тому же, его уже есть, кем заменить.

Льюис очень талантлив – был таким и, наверное, до сих пор остался. Но так случается со многими спортсменами: когда достиг вершины, путь ведет лишь в одном направлении, и это не очень приятное направление. Только вниз.

Они устали. Льюис устал. Он занимается этим всю жизнь. Ему нужно от этого отдохнуть – навсегда, полностью перезагрузиться и заняться совершенно другим делом. Может, он так не думает, но он быстро привыкнет к вещам, отличным от гонок, когда выйдет на пенсию. Считаю, ему давно нужно было это сделать.

Если бы я мог его украсть, то посадил бы Изака Аджара из Рейсинг Буллз. Он невероятно здорово выступает в свой первый сезон, и он отличный парень.

Также я высоко ценю нашего друга из Бразилии Габриэла Бортолето. Он талантлив. Оба пилота стали бы разумным выбором

Ранее, напомним, наш редактор выпустил целый материал в защиту сэра Льюиса.

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