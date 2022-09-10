Леклер завоевал поул Гран-при Италии - тиффози в экстазе

В субботу, 10 сентября, на автодроме в Монце команды вышли на квалификацию Гран-при Италии.

Поул на домашнем этапе для своей команды завоевал пилот Феррари Шарль Леклер - он на 0,145 с опередил Макса Ферстаппена из Ред Булл. Но нидерландец будет стартовать только седьмым из-за полученного штрафа за замену ДВС. Третьим стартовал бы Карлос Сайнс, но он также из-за штрафов отправится в конце пелотона.

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Результаты квалификации:

1. Шарль Леклер (Феррари);

2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);

3. Карлос Сайнс (Феррари);

4. Серхио Перес (Ред Булл);

5. Льюис Хэмилтон (Мерседес);

6. Джордж Расселл (Мерседес);

7. Ландо Норрис (МакЛарен);

8. Даниэль Риккардо (МакЛарен);

9. Пьер Гасли (Альфа Таури);

10. Фернандо Алонсо (Альпин);

11. Эстебан Окон (Альпин);

12. Валттери Боттас (Альфа Ромео);

13. Ник Де Врис (Уильямс);

14. Гуайньюй Чжоу (Альфа Ромео);

15. Юки Цунода (Альфа Таури);

16. Николас Латифи (Уильямс);

17. Себастьян Феттель (Астон Мартин);

18. Лэнс Стролл (Астон Мартин);

19. Кевин Магнуссен (Хаас);

20. Мик Шумахер (Хаас).

Это не окончательные результаты, так как из-за многочисленных штрафов весь пелотон за Леклером перемешается.

Напомним, что сама гонка состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало заезда - в 16:00 по киевскому времени.