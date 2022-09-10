Леклер завоевал поул Гран-при Италии - тиффози в экстазе
В субботу, 10 сентября, на автодроме в Монце команды вышли на квалификацию Гран-при Италии.
Поул на домашнем этапе для своей команды завоевал пилот Феррари Шарль Леклер - он на 0,145 с опередил Макса Ферстаппена из Ред Булл. Но нидерландец будет стартовать только седьмым из-за полученного штрафа за замену ДВС. Третьим стартовал бы Карлос Сайнс, но он также из-за штрафов отправится в конце пелотона.
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Результаты квалификации:
1. Шарль Леклер (Феррари);
2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
3. Карлос Сайнс (Феррари);
4. Серхио Перес (Ред Булл);
5. Льюис Хэмилтон (Мерседес);
6. Джордж Расселл (Мерседес);
7. Ландо Норрис (МакЛарен);
8. Даниэль Риккардо (МакЛарен);
9. Пьер Гасли (Альфа Таури);
10. Фернандо Алонсо (Альпин);
11. Эстебан Окон (Альпин);
12. Валттери Боттас (Альфа Ромео);
13. Ник Де Врис (Уильямс);
14. Гуайньюй Чжоу (Альфа Ромео);
15. Юки Цунода (Альфа Таури);
16. Николас Латифи (Уильямс);
17. Себастьян Феттель (Астон Мартин);
18. Лэнс Стролл (Астон Мартин);
19. Кевин Магнуссен (Хаас);
20. Мик Шумахер (Хаас).
Это не окончательные результаты, так как из-за многочисленных штрафов весь пелотон за Леклером перемешается.
Напомним, что сама гонка состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало заезда - в 16:00 по киевскому времени.