Албон не сможет выступить на Гра-при Италии из-за аппендицита - уже известна замена

В субботу, 10 сентября, на третью практику в Монце в составе Уильямс не вышел Алекс Албон. Вместо тайского гонщика в кокпите болида появился Ник Де Врис, который еще днем ранее ездил за Астон Мартин.

По информации официального сайта Формулы 1, это не просто так - с утра Албону стало плохо. Согласно источнику, у него диагностировали аппендицит, из-за чего он был вынужден пропустить тренировку. По этой же причине он пропустить и квалификацию, и Гран-при Италии. Вместо него выступит Де Врис.

При этом сам Алекс у себя в Twitter не без доли юмор отреагировал на свой диагноз.

"Аппендицит, операция и отсутствие гонок — это не то, чего я ожидал в эти выходные! Минусы: пропуск сильного для нас уик-енда и боль. Плюсы: сброшу вес перед Сингапуром и классные шрамы".

Appendicitis, surgery and no racing isn’t what I was expecting this weekend!



Negatives:

- Missing out on what looks like a strong weekend for us

- Pain



Positives

- Weight reduction for Singapore

- Cool scars pic.twitter.com/HOfA18eF5W