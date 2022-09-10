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Гран-при Италии. Третья практика: Ред Булл и Феррари распределили места в первой четверке

Также в первую пятерку ворвался один испанский ветеран.
Сегодня, 15:24
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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В субботу, 10 сентября, в Монце прошла финальная третья практика Гран-при Италии.

По ее итогам лучшее время было установлено лидером чемпионата Максом Ферстаппеном. Нидерландец оказался быстрее Шарля Леклера, показавшего второй результат, на 0,347 с.

Далее расположился напарник Ферстаппена по Ред Булл Серхио Перес, а за ним - напарник Леклера Карлос Сайнс, ставший лучшим во второй пятничной практике. Неожиданно в ТОП-5 оказался Фернандо Алонсо.

Некоторые команды решили почтить память ушедшей из жизни королевы Великобритании Елизаветы II.

Результаты третьей практики

Напомним, что квалификация Гран-при Италии начнется в 17:00 по киевскому времени.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Карлос Сайнс Серхио Перес Гран-при Италии Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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Гран-при Италии. Третья практика: Ред Булл и Феррари распределили места в первой четверке
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