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Автоспорт

Гран-при Италии. Вторая практика: Ферстаппен разделил пилотов Феррари в первой тройке

Никто не смог опередить итальянскую команду в первых двух сессиях.
Сегодня, 19:35
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images
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В пятницу, 9 сентября, в Монце команды Формулы 1 выступили во второй свободной практике Гран-при Италии.

Так же, как и несколькими часами ранее, лучшее время сессии было установлено пилотом Феррари. Только в этот раз лидером тренировки стал Карлос Сайнс. Он опередил ближайшего преследователя в лице Макса Ферстаппена на 0,143 с.

Лидер первой практики Шарль Леклер в данном случае оказался лишь третьим, уступив своему напарнику меньше 0,2 с.

Один раз сессия была остановлена красными флагами из-за остановки на трассе Мика Шумахера - гоночный инженер немца сказал ему остановить болид из-за возникших проблем.

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За руль своего болида после пропуска первой практики вернулся Себастьян Феттель, показавший 17-е время.

Результаты второй практики

Напомним, что в субботу, 10 сентября, пройдет финальная практика, после чего пилоты выйдут на квалификацию, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Ред Булл Карлос Сайнс Гран-при Италии Макс Ферстаппен Шарль Леклер
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