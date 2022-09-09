Гран-при Италии. Первая практика: доминация Феррари, Ферстаппен лишь пятый

Скудерии не было равных во время домашней свободной тренировки.

В пятницу, 9 сентября, в Монце состоялась первая свободная практика предстоящего Гран-при Италии. Тренировка началась с минуты молчания в честь королевы Великобритании Елизаветы II, которая ушла из жизни на 97-м году жизни 8 сентября.

По итогам сессии лучший результат был установлен пилотом Феррари Шарлем Леклером. Монегаск опередил своего напарника по команде Карлоса Сайнса на 0,077 с. Стоит отметить, что итальянская конюшня представила специальную ливрею на данный гоночный этап.

Сразу за парой из Феррари расположилась пара из Мерседес, представляемая Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом. Лидер чемпионата Макс Ферстаппен из Ред Булл показал только пятое время.

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В практике вместо Себастьяна Феттеля по плану принял участие Ник Де Врис, однако 27-летний нидерландец продемонстрировал лишь 19-й результат.

Результаты первой практики

Вторая свободная тренировка состоится в 18:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотом, а также положением команд в кубке Конструкторов.