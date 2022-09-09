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Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии из-за езды непристегнутым в Зандворте

Юки получил слишком много предупреждений, которые теперь повлияют на его стартовую позицию в Монце.
Сегодня, 15:37
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images
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Пилот Альфа Таури Юки Цунода получил штраф за нарушение правил во время Гран-при Нидерландов. Тогда японец пожаловался на не прикрученное колесо, но, как оказалось, у него возникли проблемы с ремнем безопасности, из-за чего он заехал на лишний пит-стоп.

И так как он ездил по треку с незатянутым ремнем, Цунода получил очередное предупреждение от судей, которое стало для пилота уже пятым в сезоне. Из-за этого по регламенту он будет вынужден стартовать на Гран-при Италии на 10 позиций ниже своего квалификационного места, сообщает официальный сайт Формулы 1.

Стоит отметить, что эти действия как пилота, так и команды в целом вызвали разные мнения в паддоке, из-за чего Альфа Таури пришлось выступить с заявлением, в котором опровергались какие-либо теории заговора.

Напомним, что Гран-при Италии состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало заезда - 16:00 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Гран-при Италии Альфа Таури Юки Цунода
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