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Автоспорт

Альфа Таури выступила с заявлением в ответ на теории заговора на Гран-при Нидерландов

Команда была вынуждена ответить на обвинения в "специальном" сходе Цуноды.
Сегодня, 17:31
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images
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Сход с дистанции пилота Альфа Таури Юки Цуноды на Гран-при Нидерландов вызвал виртуальный СК, что позволило Максу Ферстаппену из Ред Булл сменить резину и бороться за победу, которую он в итоге и завоевал.

Представители некоторых команд, в частности Мерседес, посчитали такой сход японца слишком странным, будто "быки" попросили свою дочернюю команду организовать то, что поможет Ферстаппену выиграть. В итоге Альфа Таури пришлось опубликовать заявление, в котором опровергаются все конспирологические теории.

"Невероятно удручающе читать некоторые высказывания и комментарии, направленные на нашу команду и главу стратегического отдела Ред Булл Анну Шмитц. Подобное ненавистное поведение нельзя терпеть, а выдвигать обвинения в нечестной игре неприемлемо, это не соответствует действительности и абсолютно неуважительно по отношению как к Анне, так и к нам".

"Мы всегда соревновались независимо, честно и на высочайшем уровне уважения и спортивного духа. У Юки возникла проблема, которую команда не смогла сразу же определить, что заставило его остановиться на треке. Предполагать что-либо другое - это оскорбительно и категорически неверно".

В нынешнем сезоне Альфа Таури демонстрирует не такие хорошие результаты, как это было в прошлом году. Команда занимает только восьмое место в кубке Конструкторов, набрав за 15 этапов 29 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Альфа Таури Юки Цунода
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