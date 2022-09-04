Ферстаппен - победитель домашнего Гран-при Нидерландов, Расселл и Леклер на подиуме

В воскресенье, 4 сентября, на трассе в Зандворте состоялся пятнадцатый этап Формулы 1 сезона-2022 - Гран-при Нидерландов.

Победа уже как-то буднично отошла пилоту Ред Булл Максу Ферстаппену, который на домашнем треке выдал потрясающее выступление. Серебро достаточно неожиданно завоевал Джордж Расселл из Мерседес. Компанию им на подиуме составил представитель Феррари Шарль Леклер.

Эта гонка - сплошной ад для любой команды в плане выбора шинной стратегии. Изначально Пирелли прогнозировала два пита с софтом и мидиумом, но обстоятельства довели до того, что некоторым пришлось останавливаться четыре раза.

Также эта гонка не опять, а снова стала бенефисом со знаком "-" в исполнении Феррари и Карлоса Сайнса. Но обо всем по порядку.

Старт гонки прошел без аварий, относительно спокойно. Леклер пытался пройти Ферстаппена в первом повороте, но Макс сразу же перекрыл ему траекторию. Позади Льюис Хэмилтон пытался проскочить Сайнса, но не получилось - дело дошло даже до минимального контакта.

Стоит отметить хороший старт в исполнении Эстебана Окона, который сумел отыграть сразу три позиции. Также отличились оба Астон Мартина: и Лэнс Стролл, и Себастьян Феттель прошли по два оппонента.

Пилоты пытались атаковать, но особенности трассы, на которой слишком мало места для обгонов, не позволяли им особо разгуляться. Уже на втором круге произошел первый вылет с трассы: это Кевин Магнуссен не удержал болид и вылетел в гравий, после чего колесом задел барьер. Но все обошлось для датчанина и тот продолжил гонку, только уже последним.

Дальше последовал всеми нелюбимый период заезда, когда лидер начинает отрываться от всех, а на трассе ничего интересного не происходит.

Главным инициатором активности на раннем этапе гонки стал Фернандо Алонсо, который сначала на прямой при помощи ДРС прошел Пьера Гасли, а спустя всего несколько кругов в том же месте был повержен и напарник француза Юки Цунода.

Через пару кругов была запущена волна пит-стопов, где и начался ад имени Карлоса Сайнса. В этот раз отличились механики, которые: 1) забыли принести четвертую шину, из-за чего пит занял 12,7 с; 2) забыли убрать с пути гайковерт, на который наехал Серхио Перес.

В итоге Чеко, который был за Карлосом, прошел испанца, гайковерт пришлось менять, а Сайнс выехал 11-м. Хорошо, что никто не пострадал, ведь гайковерт мог отлететь в кого-то из механиков.

На 18-м круге Леклеру попытались устроить андеркат, после которого он выехал 4-м, но сразу же в боксы позвали и Ферстаппена, который, прогнозируемо, выехал перед монегаском - андеркат не удался.

После десятка "пустых" кругов Макс все же настиг Расселла, который ничего не смог сделать с более быстрым оппонентом. Казалось, что следующей целью нидерландца станет Хэм, но тот преждевременно отправился за свежей резиной, вернувшись пятым. Благодаря "шедевральному" питу, Сайнса опередили все главные конкуренты.

Далее последовал один из самых красивых моментов Гран-при. Хэмилтон на радиус атаки приблизился к Чеко. И казалось, что Министр обороны Мексики справился с задачей, но длинная прямая + ДРС сделали свое дело - сэр прошел Переса.

Но тут в дело вступил выезжавший из боксов Феттель. Будучи круговым, он не пропустил Льюиса, чем сильно подставил его под контратаку Серхио. Да, Хэмилтон остался впереди, но за свой трюк Себ получил +5 секунд.

Для Переса гонка сложилась примерно так же неудачно, как и квалификация - после Хэмилтона его прошел и Расселл, после чего Чеко уже в режиме автопилота ехал оставшуюся часть дистанции.

На 44-м круге произошел главный конфуз дня. Цунода остановился на трассе, крича команде по радио, что у него какие-то проблемы. Сначала казалось, что он жаловался на неприкрученное колесо. Он заехал в боксы, где ему... затянули ремень безопасности. Казалось бы, все решилось. Так ведь?

Покинув пит-лейн японец продолжил сыпать жалобами, из-за чего команда попросила его остановиться. И это примерно в 200 метрах от боксов. Для чего его выпустили? Непонятно.

Этими действиями Альфа Таури вызвали виртуальный СК. Пользуясь случаем первая тройка в лице Макса, Хэма и Джорджа заехала в боксы и выехала перед Леклером, которому не повезло заехать туда перед инцидентом с Цунодой.

Смешно, что Мерседес провели двойной пит-стоп, который суммарно получился быстрее остановки Сайнса.

Казалось, что это поставило крест на шансах Шарля побороться за подиум, но тут откуда ни возьмись появился Валттери Боттас, чей двигатель снова отказался работать, ввиду чего финн остановился в конце прямой старт-финиш.

Судьи гонки как-то долго принимали решение о машине безопасности. В этот момент мимо Боттаса проехали Сайнс и Окон. Испанец совершил обгон, о чем мог пожалеть, ведь это произошло под желтыми флагами (хотя их не было на мониторах, но были в руках стюардов).

Карлос выразил свои опасения команде и та сказала вернуть Эстебану позицию, но Сайнс уже оторвался, а на Окона насели Норрис и Алонсо, после чего выехал СК. В прочем, эпизод был забыт.

Во время машины безопасности логично, что пилоты решили сменить резину. В боксах побывали Ферстаппен, Расселл, Леклер и Перес, но не лидер гонки Хэмилтон, о чем команда явно потом пожалела.

Но нельзя не упомянуть Сайнса, которого снова выпустили с пита, не проверив, а можно ли это вообще делать. В результате у нас чуть не получилась испанская авария на пит-лейн при участии Алонсо. За это Карлосу дали +5 секунд, что напрямую повлияло на его позицию на финише.

Увидев, что шины сменили все, но не он, Хэмилтон сказал команде, что он не сможет сдержать "ту машину позади". Так оно и случилось. Льюис плохо сработал на рестарте, благодаря чему Ферстаппен без помощи ДРС на прямой вырвался в лидеры.

Затем это же сделал и Расселл, после чего Хэм обрушился на команду с критикой: "Не могу поверить, что вы ребята пр*ебались со мной. Не могу сказать вам, в каком я д*рьме". Это он еще не знал, что и Леклер сделает то же самое, оставив его даже без подиума.

Где-то там впереди, свою десятую победу в нынешнем сезоне завоевал Макс Ферстаппен, получивший дополнительный балл за лучший круг и звание Гонщика дня. Практически идеальный уик-енд в исполнении действующего чемпиона мира, который стремится к своему второму титулу. А трибуны устроили оранжевую дымовую завесу.

Итоговая классификация

Еще пару-тройку подобных этапов и мы будем говорить о досрочном титуле Ферстаппена. А пока что ждем Гран-при Италии, который состоится уже через неделю. Посмотрим, как на домашнем этапе выступит Скудерия.