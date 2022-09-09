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Автоспорт

Ферстаппен, Перес, Сайнс и Боттас получат штрафы за смены элементов СУ на Гран-при Италии

Чем ближе гонка, тем больше штрафов.
Сегодня, 17:51
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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Перед стартом Гран-при Бельгии стало известно, что сразу семь пилотов отправятся в конец пелотона из-за смены элементов силовых установок на своих болидах. Этап в Монце максимально близко подобрался к такому же количеству штрафов.

Как сообщает официальный сайт Формулы 1, еще четыре гонщика потеряют места на старте Гран-при Италии.

Ред Булл заменит двигатели внутреннего сгорания на обеих своих машинах. Макс Ферстаппен потеряет 5 мест, так как это будет его пятый ДВС, а Серхио Перес опустится на 10 мест за свой четвертый ДВС.

Читай также: Гран-при Италии. Первая практика: доминация Феррари, Ферстаппен лишь пятый

Пилот Феррари Карлос Сайнс превысил свой лимит распределение компонентов коробки передач, энергоаккумулятора и MGU-K, и поэтому в общей сложности потеряет 25 позиций на стартовой решетке.

В эту же компанию попал и Валттери Боттас из Альфа Ромео. Из-за отказа мотора в Зандворте ему установили новые компоненты, из-за которых он опустится на 15 мест.

Напомним, что ранее стало известно о штрафах для Льюиса Хэмилтона и Юки Цуноды, который также не обойдутся без потери стартовых мест.

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