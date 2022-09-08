Хэмилтон начнет Гран-при Италии с конца стартовой решетки

В пятницу, 9 сентября, в Монце начнется шестнадцатый гоночный этап нынешнего сезона Формулы 1, который закроет серию тройных этапов Бельгия-Нидерланды-Италия.

Как сообщает официальный сайт Ф1, Мерседес решил в этот уик-енд заменить двигатель на болиде Льюиса Хэмилтона. Для британца это будет уже четвертый силовой агрегат в этом сезоне и соответствующими компонентами Хэмилтон превысит лимит допустимого количества элементов.

В связи с этим 37-летний гонщик начнет Гарн-при Италии с конца пелотона.

"Серебряные стрелы" посчитали, что третий мотор Льюиса был поврежден во время столкновения с Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии. Команда продолжает работу над его восстановлением, временно выведя его из парка силовых установок.

Ранее стало известно, что Феррари будет использовать особый режим мотора и приготовила специальный цвет формы для домашней гонки в воскресенье, 11 сентября.