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Автоспорт

Хэмилтон начнет Гран-при Италии с конца стартовой решетки

Британцу решили заменить силовую установку.
Сегодня, 17:50
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images
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В пятницу, 9 сентября, в Монце начнется шестнадцатый гоночный этап нынешнего сезона Формулы 1, который закроет серию тройных этапов Бельгия-Нидерланды-Италия.

Как сообщает официальный сайт Ф1, Мерседес решил в этот уик-енд заменить двигатель на болиде Льюиса Хэмилтона. Для британца это будет уже четвертый силовой агрегат в этом сезоне и соответствующими компонентами Хэмилтон превысит лимит допустимого количества элементов.

В связи с этим 37-летний гонщик начнет Гарн-при Италии с конца пелотона.

"Серебряные стрелы" посчитали, что третий мотор Льюиса был поврежден во время столкновения с Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии. Команда продолжает работу над его восстановлением, временно выведя его из парка силовых установок.

Ранее стало известно, что Феррари будет использовать особый режим мотора и приготовила специальный цвет формы для домашней гонки в воскресенье, 11 сентября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 мерседес Льюис Хэмилтон Гран-при Италии
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