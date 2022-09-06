iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Феррари готовит на Гран-при Италии особый режим мотора и новую расцветку формы

Скудерия не хочет ударить в грязь лицом на домашнем этапе в Монце.
Сегодня, 19:36
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / ferrarif1.com
Карлос Сайнс и Шарль Леклер / ferrarif1.com
0 0 0

Строенный этап Формулы 1 сезона-2022 завершит гонка в Италии. После неудач в Бельгии и Нидерландах Феррари не имеет права опозориться в родной Монце. Именно поэтому итальянская команда готовиться к нему особенно усердно.

По информации Motorsport, Скудерия намерена использовать в предстоящей гонке особенный режим мотора, который должен позволить Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу бороться за победу с Ред Булл, который казался недосягаемым на предыдущих этапах.

Читай также: Сделка Ред Булл и Порше сорвалась

Леклер продолжит использовать ДВС, который ему установили в Спа, а Сайнсу дадут новую гибридную составляющую, которая приблизит болид к минимальному допустимому весу 798 кг. За это Карлосу придется отбывать штраф.

При этом Феррари уже представила новую расцветку формы на домашний этап. Команда отказалась от привычного красного цвета в пользу желтого.

Это связано с 75-летием Феррари, которая празднует такую важную дату именно в этом году. К тому же желтый цвет присутствует на логотипе команды в качестве фона. Пока что неизвестно, измениться ли каким-то образом ливрея болида.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 феррари Карлос Сайнс Гран-при Италии Шарль Леклер
0 0 0

Статьи по теме

Сделка Ред Булл и Порше сорвалась Сделка Ред Булл и Порше сорвалась
Риккардо поговорил с Пиастри, чтобы тот не чувствовал себя виноватым в ситуации с МакЛареном Риккардо поговорил с Пиастри, чтобы тот не чувствовал себя виноватым в ситуации с МакЛареном
Альфа Таури выступила с заявлением в ответ на теории заговора на Гран-при Нидерландов Альфа Таури выступила с заявлением в ответ на теории заговора на Гран-при Нидерландов
Хэмилтон извинился за свой словесный взрыв в адрес команды во время гонки Хэмилтон извинился за свой словесный взрыв в адрес команды во время гонки
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Хави назвал свою главную цель на посту тренера Барселоны
Сборные20:43
Яннису не хватило трех очков, чтобы побить рекорд результативности Евробаскета
Лига Чемпионов20:30
Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа20:21
Голкипер Челси отказался продлевать контракт с клубом
Сборные20:16
Евробаскет-2022: Украина уступила Греции, Франция обыграла Боснию
Сборные20:03
Украина не смогла продлить победную серию, проиграв Греции на чемпионате Европы
Европа19:49
Конте выразил бурное недовольство календарем Тоттенхэма
Формула 119:36
Феррари готовит на Гран-при Италии особый режим мотора и новую расцветку формы
Европа19:22
Кунде: Когда ты играешь за Барселону, то приходишь в ЛЧ за победой
Формула 119:06
Сделка Ред Булл и Порше сорвалась
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK