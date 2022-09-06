Феррари готовит на Гран-при Италии особый режим мотора и новую расцветку формы

Скудерия не хочет ударить в грязь лицом на домашнем этапе в Монце.

Строенный этап Формулы 1 сезона-2022 завершит гонка в Италии. После неудач в Бельгии и Нидерландах Феррари не имеет права опозориться в родной Монце. Именно поэтому итальянская команда готовиться к нему особенно усердно.

По информации Motorsport, Скудерия намерена использовать в предстоящей гонке особенный режим мотора, который должен позволить Шарлю Леклеру и Карлосу Сайнсу бороться за победу с Ред Булл, который казался недосягаемым на предыдущих этапах.

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Леклер продолжит использовать ДВС, который ему установили в Спа, а Сайнсу дадут новую гибридную составляющую, которая приблизит болид к минимальному допустимому весу 798 кг. За это Карлосу придется отбывать штраф.

При этом Феррари уже представила новую расцветку формы на домашний этап. Команда отказалась от привычного красного цвета в пользу желтого.

Это связано с 75-летием Феррари, которая празднует такую важную дату именно в этом году. К тому же желтый цвет присутствует на логотипе команды в качестве фона. Пока что неизвестно, измениться ли каким-то образом ливрея болида.