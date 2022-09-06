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Автоспорт

Сделка Ред Булл и Порше сорвалась

Немецкий автопроизводитель не смог договориться с "энергетиками" по некоторым условиям договора.
Сегодня, 19:06
Порше и Ред Булл
Порше и Ред Булл
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Существовал первоначальный план, по которому Ред Булл планировал объявить о партнерстве с Порше на Гран-при Австрии. Но что-то пошло не по плану и ожидаемое объявление так и не последовало.

Во время этапа в Нидерландах руководитель "быков" Кристиан Хорнер заявил, что сделка между сторонами зависит от желания немецкого автопроизводителя, а его команда сделала все необходимое.

Поскольку Ауди, другой производитель Volkswagen Group, подтвердил свое возвращение в Ф1 в 2026 году, молчание, которое возникло в лагерях Порше и Ред Булл, намекало на то, что в самый последний момент на их пути есть некоторые препятствия.

И эти препятствия теперь, похоже, превратились в прочные кирпичные стены, указывающие на то, что любая возможность совместного предприятия команды Ф1 между Ред Булл и Порше, которое включало продажу акций команды из Милтон-Кийнсе, полностью исключена из обсуждения.

Советник "энергетиков" Хельмут Марко в Зандворте заявил в интервью для F1-Insider.com, на которое ссылается Motorsport, что Порше не станет акционером Ред Булл. Сообщается, что за кулисами в Порше есть большое разочарование по поводу срыва сделки.

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Ред Булл хотел сохранить у себя большее количество акций. Кроме того, стороны не согласились по поводу распределению полномочий: "быки" требовали право вето на любое решение, но и в Порше хотели сами определять стратегию команды.

Изначально предполагалось, что переговоры были достаточно несложными. Но чем дольше они длились и чем глубже они вдавались в детали того, как все будет работать, тем больше рос скептицизм в лагере Ред Булл, так как Порше планировал в итоге задействовать больше своих менеджеров, а не людей из команды Ф1.

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