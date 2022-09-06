Риккардо поговорил с Пиастри, чтобы тот не чувствовал себя виноватым в ситуации с МакЛареном

Тем же, но уже по отношению к самому Даниэлю отметился Марк Уэббер, представляющий интересы Оскара.

Оскар Пиастри в 2023 году заменит Даниэля Риккардо в МакЛарене. События, которые разворачивались вокруг места Риккардо в команде, получились не самыми джентельменскими. Но Даниэль все понимает и принимает такой исход произошедшего. В связи с этим он связался с Оскаром, чтобы убедиться, что тот не будет чувствовать себя виноватым в сложившейся ситуации.

"При встрече с Оскаром я хотел убедиться, что он не чувствует себя неуютно из-за всей этой ситуации", – цитирует Дэна Motorsport. "Но его не в чем винить, он просто хотел попасть в Формулу 1. Я не хочу, чтобы этот великий для него момент был чем-то омрачен. Я хотел донести это до него".

"Я честно желаю ему успехов. Да, вот такие сложились обстоятельства. Но я рад, что мы поговорили, надеюсь, ему стало проще. Худшее, что могло произойти, это чтобы малочисленные австралийцы в Формуле 1 начали ссориться. Я рад, что этого не происходит".

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Он также отметил, что перед разговором с Пиастри с ним связался менеджер 21-летнего пилота Марк Уэббер, бывший пилот Ред Булл. Риккардо заявил, что они сумели встретиться во время уик-енда в Зандворте, где два австралийца все обсудили.

"До сих пор я лично с ними не встречался. Я не думал, что Марку это нужно, но, оказывается, он хотел извиниться и в целом узнать, как я с этим справляюсь. Я давно в нашем спорте, тут не бывает ничего личного. Но он хотел убедиться, что я именно так к этому и отношусь".

"На самом деле он был расстроен тем, как происходящее освещалось в некоторых СМИ. И что же, спасибо ему за поддержку. Я уважал и продолжаю уважать Марка".

Провальные выступления в составе МакЛарен могут оставить Риккардо вне Формулы 1. В пелотоне на следующий сезон осталось мало свободных мест.