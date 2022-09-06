iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Риккардо поговорил с Пиастри, чтобы тот не чувствовал себя виноватым в ситуации с МакЛареном

Тем же, но уже по отношению к самому Даниэлю отметился Марк Уэббер, представляющий интересы Оскара.
Сегодня, 18:32
Даниэль Риккардо / Getty Images
Даниэль Риккардо / Getty Images
0 0 0

Оскар Пиастри в 2023 году заменит Даниэля Риккардо в МакЛарене. События, которые разворачивались вокруг места Риккардо в команде, получились не самыми джентельменскими. Но Даниэль все понимает и принимает такой исход произошедшего. В связи с этим он связался с Оскаром, чтобы убедиться, что тот не будет чувствовать себя виноватым в сложившейся ситуации.

"При встрече с Оскаром я хотел убедиться, что он не чувствует себя неуютно из-за всей этой ситуации", – цитирует Дэна Motorsport. "Но его не в чем винить, он просто хотел попасть в Формулу 1. Я не хочу, чтобы этот великий для него момент был чем-то омрачен. Я хотел донести это до него".

"Я честно желаю ему успехов. Да, вот такие сложились обстоятельства. Но я рад, что мы поговорили, надеюсь, ему стало проще. Худшее, что могло произойти, это чтобы малочисленные австралийцы в Формуле 1 начали ссориться. Я рад, что этого не происходит".

Читай также: Альфа Таури выступила с заявлением в ответ на теории заговора на Гран-при Нидерландов

Он также отметил, что перед разговором с Пиастри с ним связался менеджер 21-летнего пилота Марк Уэббер, бывший пилот Ред Булл. Риккардо заявил, что они сумели встретиться во время уик-енда в Зандворте, где два австралийца все обсудили.

"До сих пор я лично с ними не встречался. Я не думал, что Марку это нужно, но, оказывается, он хотел извиниться и в целом узнать, как я с этим справляюсь. Я давно в нашем спорте, тут не бывает ничего личного. Но он хотел убедиться, что я именно так к этому и отношусь".

"На самом деле он был расстроен тем, как происходящее освещалось в некоторых СМИ. И что же, спасибо ему за поддержку. Я уважал и продолжаю уважать Марка".

Провальные выступления в составе МакЛарен могут оставить Риккардо вне Формулы 1. В пелотоне на следующий сезон осталось мало свободных мест.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 макларен Марк Уэббер Даниэль Риккардо Оскар Пиастри
0 0 0

Статьи по теме

Феррари готовит на Гран-при Италии особый режим мотора и новую расцветку формы Феррари готовит на Гран-при Италии особый режим мотора и новую расцветку формы
Сделка Ред Булл и Порше сорвалась Сделка Ред Булл и Порше сорвалась
Альфа Таури выступила с заявлением в ответ на теории заговора на Гран-при Нидерландов Альфа Таури выступила с заявлением в ответ на теории заговора на Гран-при Нидерландов
Хэмилтон извинился за свой словесный взрыв в адрес команды во время гонки Хэмилтон извинился за свой словесный взрыв в адрес команды во время гонки
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Италия 84:73 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Европа20:55
Хави назвал свою главную цель на посту тренера Барселоны
Сборные20:43
Яннису не хватило трех очков, чтобы побить рекорд результативности Евробаскета
Лига Чемпионов20:30
Лейпциг - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа20:21
Голкипер Челси отказался продлевать контракт с клубом
Сборные20:16
Евробаскет-2022: Украина уступила Греции, Франция обыграла Боснию
Сборные20:03
Украина не смогла продлить победную серию, проиграв Греции на чемпионате Европы
Европа19:49
Конте выразил бурное недовольство календарем Тоттенхэма
Формула 119:36
Феррари готовит на Гран-при Италии особый режим мотора и новую расцветку формы
Европа19:22
Кунде: Когда ты играешь за Барселону, то приходишь в ЛЧ за победой
Формула 119:06
Сделка Ред Булл и Порше сорвалась
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK