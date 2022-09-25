Спортивный директор Ф1 рассказал, в чем разница между Максом Ферстаппеном и Миком Шумахером

В нынешнем пелотоне Формулы 1 есть сразу два гонщика, которые продолжают династию своих отцов: Мик Шумахер и Макс Ферстаппен.

Их отцы, Михаэль и Йос, выступали вместе в 1990-х и начале 2000-х. Теперь же их сыновья продолжают их дело, но с кардинально разными успехами: Макс уже превзошел своего отца, став чемпионом мира, а Мик пока что пытается закрепиться в серии, лишь в это сезоне набрав свои первые очки в карьере.

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По мнению спортивного директора Ф1 Росса Брона, который многие годы работал с Михаэлем, именно слава "Красного барона" в некоторой степени мешает его сыну спрогрессировать.

"В этом году Мик совершил огромный скачок. У него есть очень хороший ориентир в лице Кевина Магнуссена, и теперь он оказался на важной развилке в своей карьере. Конечно, он заслуживает того, чтобы сделать следующий шаг, и тогда можно будет его оценивать", - цитирует Брона F1 Insider.

"Он отличается от отца, который сразу же начал пилотировать на пределе. Мику нужно время. Он побеждал в молодежных чемпионатах. Он очень талантлив и на 100% впитал рабочую этику своего отца. Мик обладает невероятной способностью прибавлять, и это главное".

Йос Ферстаппен и Михаэль Шумахер

При этом Росс считает, что Максу в этом плане было легче, так как его отец не был такой звездой, как Михаэль.

"Большое преимущество Макса над Миком заключается в том, что его отец хоть и был героем в Нидерландах, но он не побеждал и не был 7-кратным чемпионом мира, культовым пилотом, как Михаэль в Германии".

Уже через неделю, 2 октября, состоится Гран-при Сингапура. При определенных обстоятельствах уже после этой гонки Макс Ферстаппен сможет стать двукратным чемпионом мира.