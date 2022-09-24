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Конец эпохи: Латифи покинет Уильямс в конце сезона-2022

Легендарные моменты, связанные с канадским гонщиком, навсегда останутся в нашей памяти.
Сегодня, 13:14
Николас Латифи / Getty Images
Николас Латифи / Getty Images
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Уильямс объявил, что Николас Латифи покинет команду в конце 2022 года, когда истечет срок его текущего контракта, после трех сезонов в команде, передает официальный сайт Формулы 1.

Латифи дебютировал в Ф1 в 2020 году, став напарником Джорджа Расселла. Канадец вышел на старт 55 раз и за три неполных сезона заработал всего семь очков. Уильямс же объявил, что гонка в Абу-Даби станет для Николаса последней за рулем болида команды из Гроу.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить всех в Уильямс — всех людей на заводе и тех, с кем я работаю на трассе, — за последние три года", - сказал Латифи.

"Мой первоначальный дебют в Ф1 был отложен из-за пандемии, но в конце концов мы отправились в Австрию, и хотя вместе мы не добились тех результатов, на которые надеялись, это все же было фантастическое путешествие".

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"Первые очки в Венгрии в прошлом году были моментом, который я никогда не забуду. И я перейду к следующей главе своей карьеры с особыми воспоминаниями о времени, проведенном в этой преданной команде. Я знаю, что никто из нас не перестанет прилагать все усилия до конца сезона".

Команда также заявила, что в скором времени объявит имя того пилота, который станет новым напарником Алекса Албона в следующем сезоне.

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