Хорнер жалеет об упущенной возможности пригласить Пиастри в Ред Булл

Оскар Пиастри недавно попал в заголовки газет на фоне конфликта вокруг его контракта. Вся эта ситуация в итоге решилась в пользу МакЛарена, за который он будет выступать в 2023 году.

На вопрос о том, как он оценивает эту ситуацию руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер рассказал, что его команда могла воспользоваться услугами Пиастри в прошлом, когда он выступал еще в Формуле 4 и Формуле Рено в команде Арден, которая была основана Хорнером и его отцом Гарри.

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"В то время у Ред Булл была возможность присмотреться к нему, и мы не воспользовались этой возможностью, о чем я сожалею. То, чего он добился в Формуле 3 и Формуле 2, феноменально", — цитирует Хорнера официальный сайт Формулы 1.

Он добавил, что будет с интересом наблюдать за тем, как Пиастри начнет свой путь по Ф1 и будет участвовать в гонках вместе с Ландо Норрисом, которого он "очень высоко оценивает".