iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Хорнер жалеет об упущенной возможности пригласить Пиастри в Ред Булл

Австралийский пилот несколько лет назад мог попасть в систему "быков".
Вчера, 22:59
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images
0 0 0

Оскар Пиастри недавно попал в заголовки газет на фоне конфликта вокруг его контракта. Вся эта ситуация в итоге решилась в пользу МакЛарена, за который он будет выступать в 2023 году.

На вопрос о том, как он оценивает эту ситуацию руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер рассказал, что его команда могла воспользоваться услугами Пиастри в прошлом, когда он выступал еще в Формуле 4 и Формуле Рено в команде Арден, которая была основана Хорнером и его отцом Гарри.

Читай также: Феттель: Гонки становятся спортом для элит - сейчас я вряд ли бы пробился в Ф1

"В то время у Ред Булл была возможность присмотреться к нему, и мы не воспользовались этой возможностью, о чем я сожалею. То, чего он добился в Формуле 3 и Формуле 2, феноменально", — цитирует Хорнера официальный сайт Формулы 1.

Он добавил, что будет с интересом наблюдать за тем, как Пиастри начнет свой путь по Ф1 и будет участвовать в гонках вместе с Ландо Норрисом, которого он "очень высоко оценивает".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Ред Булл Кристиан Хорнер Оскар Пиастри
0 0 0

Статьи по теме

Феттель: Гонки становятся спортом для элит - сейчас я вряд ли бы пробился в Ф1 Феттель: Гонки становятся спортом для элит - сейчас я вряд ли бы пробился в Ф1
Утвержден календарь Формулы 1 на сезон 2023 года Утвержден календарь Формулы 1 на сезон 2023 года
Альпин раздумывает о закрытии своей молодежной академии Ф1 из-за саги с Пиастри Альпин раздумывает о закрытии своей молодежной академии Ф1 из-за саги с Пиастри
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?
Джастин Лонвейк: кого подписало Динамо?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

Лига наций00:04
Лига наций-2022/23: расписание и результаты матчей
Лига наций00:01
Жиру стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции
Вчера, 23:58
Лига наций23:58
Лига наций: Нидерланды на выезде одолели Польшу, Бельгия победила Уэльс
Лига наций23:45
Лига наций. Группа А1: Франция добыла первую победу, Хорватия обыграла Данию
Бокс23:28
Усик: ВСУ - это главная команда Украины, все должны помочь им победить
Формула 122:59
Хорнер жалеет об упущенной возможности пригласить Пиастри в Ред Булл
Европа22:57
Знаменитый македонский нападающий объявил о завершении карьеры
НБА22:30
Бывший тренер Лейкерс может заменить Удоку в Бостоне
Европа22:19
Глава боснийской футбольной ассоциации: Матч с россиянами нужно воспринимать как исключительно товарищеский
Европа21:49
Ришарлисон: Мы были слишком напуганы, чтобы шутить с Конте о его стычке с Тухелем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK