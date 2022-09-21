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Автоспорт

Феттель: Гонки становятся спортом для элит - сейчас я вряд ли бы пробился в Ф1

Себастьян пожаловался на финансовый аспект, который не позволяет большому количеству людей участвовать в автоспорте.
Сегодня, 20:09
Себастьян Феттель / Getty Images
Себастьян Феттель / Getty Images
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Формула 1 всегда была дорогим удовольствием как для команд, так и для самих пилотов, для которых финансовая поддержка спонсоров в последнее время стала просто необходимой.

4-кратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что гонки (не только Ф1, но и даже картинг) все больше становятся удовольствием для "элит". 

"Гонки становятся все дороже и дороже", - цитирует Себа GP Fans. "Если бы мне пришлось начать сейчас, если бы мне сегодня снова было семь, я не уверен, что у меня бы это получилось, просто потому, что вам нужна финансовая поддержка в очень, очень раннем возрасте".

"Это превратило гонки в элитный вид спорта. Надеюсь, мы предпринимаем правильные действия, особенно в отношении картинга, чтобы сделать его более доступным. Вокруг было слишком много денег, и слишком много денег было брошено производителям, различным дилерам и командам. Так что их трудно винить, им тоже нужно зарабатывать на жизнь и выживать".

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Себастьян привел в пример Формулу 1, которая в этом сезоне ввела потолок расходов, пытаясь ограничить траты команд на производство, что должно уровнять их шансы.

"Возможно, проблема в том, что в целом автоспорт стал слишком профессиональным, а помимо профессионализма есть еще и финансовый аспект".

"Я имею в виду, посмотрите на Формулу 1. Теперь у нас есть лимит бюджета, чтобы попытаться противостоять этому, но до того, как мы вступили в эту эру, не было никаких ограничений. Команды тратили больше денег, чем у них было, и это касается всех команд. Очевидно, что те, у кого больше, тратят еще больше. Это не так просто исправить".

Напомним, что после этого сезона Себастьян Феттель завершит карьеру, но при этом он уже подтвердил свое участие в Гонке чемпионов-2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Себастьян Феттель Астон Мартин
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