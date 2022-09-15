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Феттель и Хаккинен подтвердили участие в Гонке чемпионов-2023

Обладатели шести титулов чемпиона мира Формулы 1 на двоих снова встретятся на замерзшей трассе в Швеции.
Сегодня, 17:41
Мика Хаккинен и Себастьян Феттель / motorsport.com
Мика Хаккинен и Себастьян Феттель / motorsport.com
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Четырехкратный чемпион мира Формулы 1 Себастьян Феттель и двукратный чемпион мира Мика Хаккинен входят в число имен, объявленных для участия в Гонке чемпионов 2023 года, которая вернется на север Швеции в январе, передает Motorsport.

Мероприятие снова будет проходить на трассе из снега и льда, проложенной по замерзшему Балтийскому морю, а дата второго визита ГЧ в Швецию назначена на 28 и 29 января.

Для Феттеля, шестикратного победителя Кубка Наций ГЧ, это будет первое участие в мероприятии после его предстоящего ухода из Формулы 1.

"Я не могу придумать лучшего места для моей первой гонки после того, как я уйду из Формулы 1, чем Гонка чемпионов", — сказал Себ. "Это будет мое 11-е выступление, и я продолжаю возвращаться, потому что это особенное событие и мне здесь очень весело".

Себастьян снова встретится с великим товарищем по Ф1 Микой Хаккиненом, который был фаворитом болельщиков на мероприятии этого года.

"Я впервые участвовал в Гонке чемпионов в начале этого года и очень рад, что снова вернусь", — сказал чемпион мира 1998 и 1999 годов в составе МакЛарена.

"У этого мероприятия отличная атмосфера, это фантастика — встретиться с таким количеством замечательных гонщиков, и все в организации отлично справляются со своей работой.

Победители ГЧ этого года Петтер и Оливер Сольберги будут защищать свой титул после того, как пара отца и сына сборной Норвегии победила Джимми Джонсона и Колтона Херту из сборной США в финале 2022 года. В ближайшие недели и месяцы к списку добавятся новые участники.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула 1 Себастьян Феттель Гонка чемпионов Астон Мартин Мика Хаккинен
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