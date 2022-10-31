Ферстаппен - рекордсмен Формулы 1 по набранным очкам за один сезон

В оставшихся двух гонках нидерландец постарается улучшить свой рекордный показатель.

В воскресенье, 30 октября, на автодроме имени братьев Родригес состоялся Гран-при Мексики, который завершился очередной победой пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Завоевав 25 очков за первое место, двукратный чемпион мира довел счет набранных очков до 416 за сезон.

Как сообщает F1 StatsGuru, это новый рекорд Формулы 1. Ферстаппен превзошел достижение Льюиса Хэмилтона, который в 2019 году набрал 413 очков. При этом у представителя Ред Булл есть еще две гонки и спринт до конца сезона-2022, чтобы улучшить свой рекорд.

Следующий этап состоится в Бразилии, где также пройдет последний в этом году спринт. Гран-при Бразилии пройдет 13 ноября.

Напомним, что своей победой в Мексике Макс Ферстаппен побил рекорд Михаэля Шумахера и Себстьяна Феттеля.