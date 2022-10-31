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Автоспорт

Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за один сезон

Нидерландец добавил в свою копилку очередное достижение.
Сегодня, 00:46
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images
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На автодроме имени братьев Родригес завершился Гран-при Мексики. Очередную победу в сезоне 2022 года завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Для двукратного чемпиона мира данное золото стало уже четырнадцатым в нынешней кампании. Согласно официальному аккаунту Формулы 1 в Twitter, это позволило Максу побить рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, на счету которых по 13 побед.

Шумахер организовал свой рекорд в сезоне-2004, выиграв 13 Гран-при из 18-ти (72%), а Феттель - в сезоне-2013, 13 раз финишировав первым в 19-ти гонках (68,5%).

На данный момент Ферстаппен выиграл 70% гонок 2022 года. Этот процент может как возрасти, так и упасть, в зависимости от того, что произойдет в Бразилии и Абу-Даби.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Себастьян Феттель Михаэль Шумахер Макс Ферстаппен
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