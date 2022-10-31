Ферстаппен побил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за один сезон

На автодроме имени братьев Родригес завершился Гран-при Мексики. Очередную победу в сезоне 2022 года завоевал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Для двукратного чемпиона мира данное золото стало уже четырнадцатым в нынешней кампании. Согласно официальному аккаунту Формулы 1 в Twitter, это позволило Максу побить рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля, на счету которых по 13 побед.

World champion @Max33Verstappen surpasses Michael Schumacher and Sebastian Vettel for most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/cc1HyAJfcG — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Шумахер организовал свой рекорд в сезоне-2004, выиграв 13 Гран-при из 18-ти (72%), а Феттель - в сезоне-2013, 13 раз финишировав первым в 19-ти гонках (68,5%).

На данный момент Ферстаппен выиграл 70% гонок 2022 года. Этот процент может как возрасти, так и упасть, в зависимости от того, что произойдет в Бразилии и Абу-Даби.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с личным зачетом пилотов, а также положением команд в кубке Конструкторов.