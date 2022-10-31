Ферстаппен - победитель Гран-при Мексики, ставшего одним из скучнейших за весь сезон

Мексиканские трибуны получили минимальный заказ того, чего они хотели - Серхио Перес на подиуме.

В воскресенье, 30 октября, на автодроме имени братьев Родригес состоялся 20-й этап Формулы 1 сезона 2022 года - Гран-при Мексики.

Свою рекордную четырнадцатую победу в сезоне одержал недавно ставший двукратным чемпионом мира Макс Ферстаппен. Вместе с ним на подиуме оказались Льюис Хэмилтон и Серхио Перес, не сумевший порадовать родную публику победой.

Стоит сразу признаться, что это была, пожалуй, худшая гонка за весь 2022 год. На старте Джордж Расселл, стартовавший вторым, провалился и пропустил вперед Хэмилтона с Пересом. А в это время Ферстаппен начал отрываться от всех.

Разбудить зрителя могли только мексиканские трибуны, которые ревом реагировали на буквально любое действие Переса. Типичные мексиканцы.

Интересные события гонки можно пересчитать на пальцах одной руки неумелого фрезеровщика. Это уже упомянутый старт, авария Даниэля Риккардо и Юки Цуноды и сход Фернандо Алонсо.

Старт уже разобрали, перейдем к аварии. После пит-стопа Риккардо на свежем софте атаковал Цуноду, но вышло у него это не очень. Все дошло до столкновения, итогами которого стали сход японца и 10-секундный штраф для австралийца.

На 65-м круге у Фернандо Алонсо в очередной раз в этом сезоне отказал двигатель. Своей остановкой он вызвал режим виртуального СК. Но это привело лишь к тому, что Ферстаппен только увеличил свой отрыв от Хэмилтона до 14 секунд.

Феррари полностью провалила этот уик-енд. Ни Карлос Сайнс, ни Шарль Леклер не смогли на равных соревноваться не только с Ред Булл, но и с Мерседес. В конце гонки Скудерия уступала Расселлу, который финишировал четвертым 30 (!) секунд.

Только необязательный пит-стоп Джорджа сократил этот разрыв. Британец поехал в боксы за свежей резиной, чтобы отобрать у Переса быстрый круг, что у него и удалось.

Гонщиком дня стал Риккардо, финишировавший седьмым. Медоед, наплевав на штраф, обошел всех прямых конкурентов и оторвался настолько, чтобы полученные 10 секунд никак не повлияли на его позицию на финише. Солидное выступление (не считая аварии) от Дэна.

Итоговая классификация

Формула 1 берет перерыв на две недели, после чего вернется на этапе в Бразилии, где на нас будет ждать последний в этом сезоне спринт.