Хельмут: Возможности болида Ред Булл - это скорость Переса

Советник Ред Булл Марко Хельмут признал, что достижения команды в прошлом сезоне – большей частью заслуга Ферстаппена и слабости оппонентов, сообщает издание Auto-motor-und-sport..

Австриец признал, что максимальные возможности их болида – это результаты Серхио Переса, но только Ферстаппен умеет выжимать из авто гораздо больше.

К тому же у Ред Булл было гораздо меньше проблем в течение сезона, чем у других команд, и это также сыграло свою роль.

"Мы наверняка извлекли пользу из стратегических ошибок Феррари, из их неудач и проблем с мотором. По ходу сезона они развивали свою машину таким образом, что она стала все сильнее изнашивать шины. Это придало нам уверенности в гонке.

Более того, в начале сезона наш болид весил на 20 кг больше минимальной нормы. Этот запас стал надежным резервом сокращения времени прохождения круга на трассе, когда мы начали снижать вес болида.

Возможности нашего болида – это скорость Переса. А Перес очень сильный гонщик Формулы-1. Но он – не Ферстаппен. Мы также явно были лучше конкурентов в плане выполнения стратегии. Мы принимали верные решения в большинстве случаев. Также следует учитывать уровень Ферстаппена. С Максом мы знаем, что он сможет развить необходимый для выполнения стратегии темп и он умеет беречь шины. Макс вообще превратился в настоящего заклинателя шин", - цитирует Хельмута издание.

Напомним, что ранее Леклер заявил, что в следующем сезоне борьба за чемпионство будет происходить между тремя командами.