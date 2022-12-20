Леклер назвал команды, которые поборются за чемпионство в следующем сезоне

Пилот Феррари Шарль Леклер рассказал, что, по его мнению, в следующем сезоне за чемпионство будут бороться лишь три команды, приводит слова монегаска портал Formel1.

Пилот уверен, что конкуренцию Ред Булл составят Феррари и Мерседес, а все остальные команды не показали достаточно прогресса, чтобы тоже попытаться навязать борьбу.

"Думаю, Мерседес будет участвовать в борьбе. Другая команда? Я пока не видел ничего, что дало бы повод допустить попадание в топ-3 какой-то другой команды.

Но вот Мерседес в следующем сезоне бесспорно вернется в число лидеров, с очень хорошей машиной. Мы видели, как сильно они смогли прибавить на дистанции между первой и последней гонкой в прошлом сезоне. Думаю, они поняли, что делали не так, а это обычно означает улучшение формы команды. Поэтому в следующем году, надеюсь, нас ждет борьба за титул с участием трех команд.

Я уверен в шансах Феррари, потому что мы много трудились на симуляторе. За последний год мы проделали огромный объем работы, чтобы разобраться в слабых сторонах нашей машины и добавить в следующем сезоне», – рассказал Леклер.