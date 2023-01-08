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Автоспорт

Феррари нашла новых спонсоров после расставания с Velas и Qualcomm

Они не смогут полностью покрыть все финансовые потери, но сумма будет близкой к этому.
Сегодня, 19:39
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

Несколькими днями ранее стало известно, что Феррари прекратила сотрудничество с двумя спонсорами: Velas и Qualcomm, причем с первой у "красных" в будущем может состояться суд.

Из-за разрыва отношений с такими крупными компаниями Скудерия не досчитается 55 миллионов долларов.

Однако, у итальянцев уже все сделано для того, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту.

По информации Motorsport, на болидах Феррари в следующем сезоне появятся логотипы румынского производителя антивирусов Bitdefender и индийской технологической компании HCL Software.

Стоит отметить, что HCL Software уже находилась на ливрее красной машины на Гран-при Абу-Даби в конце прошлого сезона.

Сообщается, что сделки с этими компаниями не смогут полностью покрыть финансовые потери от расставания с Velas и Qualcomm, но сумма поступлений будет близка к этому.

Напомним, что Скудерия представит болид 2023 года 14 февраля. На ISPORT можно ознакомиться со всеми уже объявленными датами презентаций команд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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