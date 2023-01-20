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Автоспорт

Трибуну на Гран-при Испании назовут в честь Макса Ферстаппена

Именно здесь пилот одержал свою первую победу.
Вчера, 17:58
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

На трассе Каталунья в Барселоне приняли решение назвать одну из трибун в честь пилота Ред Булл Макса Ферстаппена.

Организаторы решили назвать трибуну на 13-м повороте в честь нидерландского пилота Макса Ферстаппена.

Свое решение они объяснили тем, что именно здесь в 2016 году Макс одержал свою первую победу и стал самым молодым победителем Формулы-1 в истории.

В 2023 году гонка в Барселоне состоится 4 июня, а с полным расписанием предстоящего сезона вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Также напомним, что организаторы до сих пор не выбрали, какую конфигурацию трассы будуть использовать, ведь еще в декабре появилось предложение убрать последнюю шикану.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстаппен

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