Вассер опроверг заявления о том, что Феррари повысила мощность двигателя

Либо Скудерия действительно не получила прибавку к мощности, либо итальянцы пытаются не раскрывать все карты еще до старта сезона.

Недавно появилась информация, что в результате доработки двигателей три топовые команды Формулы 1 добились повышения мощности.

Среди этих трех команд наибольшего прогресса добилась Феррари, получившая +30 л.с. Однако новый руководитель Скудерии Фредерик Вассер заявил, что на самом деле это не так.

"Производительность двигателя не была проблемой. Проблема заключалась в надежности, и первая цель — исправить это", - цитирует Вассера BBC. "Пока все выглядит нормально, но лишь трасса покажет, как дела обстоят на самом деле".

"Сообщения о том, что Феррари сделала значительный шаг вперед, получив прибавку в 30 л.с. за зиму - это какая-то шутка. Мы сделали какой-то шаг вперед, но речь идет только о надежности".

Напомним, что бывшая команда Вассера объявила о сотрудничестве с новой компанией, которая стала новым титульным спонсором.