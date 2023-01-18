Ред Булл, Феррари и Мерседес повысят мощность двигателей относительно сезона-2022

После смены регламента перед сезоном-2022 Феррари стала обладателем самого мощного двигателя. Итальянцы решили пожертвовать надежностью, так как после заморозки регламента команды не могут улучшать мощность, в то время как делать моторы надежнее никто не запрещает.

Те модификации силовой установки, которые направлены на увеличение надежности, могут повлиять и на мощность.

По информации La Gazzetta dello Sport, топовые команды Формулы 1 добились прибавки лошадиных сил.

Так, наибольшего прогресса добилась Скудерия - она получит +30 л.с. в следующем сезоне. Это стало возможным благодаря повышению надежности работы разных узлов, что должно позволить повысить среднюю рабочую мощность силовой установки.

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Мерседес за счет работы на снижение трения механических компонентов достиг прибавки в 16 л.с. У Ред Булл пока что оказался наименьший прогресс: +10 л.с. "быки" получат после повышения эффективности работы электрической составляющей двигателя.