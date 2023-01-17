iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Формула-1 утвердила календарь на сезон-2023

Чемпионат пройдет без Гран-при Китая.
Сегодня, 19:44
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Формула-1 окончательно утвердила календарь на сезон-2023. Об этом заявили в пресс-службе турнира.

Согласно решению руководства серии, в предстоящем сезоне участники проведут 23 Гран-при.

Сезон официально стартует 5 марта на Гран-при Бахрейна. Завершится чемпионат 26 ноября в Абу-Даби.

Напомним, в прошлом году во второй раз подряд чемпионом стал Макс Ферстаппен, а его команда, Ред Булл, выиграла Кубок конструкторов.

Ранее сообщалось, Хэмилтон подпишет новый, более выгодный контракт с Мерседес.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула-1

Статьи по теме

Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Украина не попала на ЧМ, Аргентина его выиграла - ответы на вопросы, которые мы поставили в начале 2022 года Украина не попала на ЧМ, Аргентина его выиграла - ответы на вопросы, которые мы поставили в начале 2022 года
Формула-1: Кубок конструкторов-2022 Формула-1: Кубок конструкторов-2022
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022 Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
Помочь журналистам

Видео

Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании
Реал - Барселона 1:3 Видео голов и обзор матча Суперкубка Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Где смотреть Формулу-1 в Украине
просмотров
Месси vs Роналду: кто лучше?
просмотров

Последние новости

Европа20:12
"Видел несколько иначе, но есть так, как есть": Цыганков оценил свой переход из Динамо в Жирону
Формула 120:03
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 119:44
Формула-1 утвердила календарь на сезон-2023
Биатлон19:30
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Биатлон19:21
Мужская сборная Украины выставит сильнейший состав на чемпионат Европы по биатлону
Украина18:48
"Голы, ассисты, дриблинг и эмоции": Шахтер представил яркое видео на прощание с Мудриком
Украина18:33
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Игровые18:15
Чемпионат мира-2023 по гандболу среди мужчин: расписание и результаты матчей
Украина18:00
Трансферы УПЛ: Мудрик стал самой дорогой продажей в истории
Теннис17:55
Australian Open (ATP): Джокович обыграл Карбальеса-Баэну, Сиу Сю уступил Минору
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK