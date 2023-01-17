Формула-1 утвердила календарь на сезон-2023

Формула-1 окончательно утвердила календарь на сезон-2023. Об этом заявили в пресс-службе турнира.

Согласно решению руководства серии, в предстоящем сезоне участники проведут 23 Гран-при.

Сезон официально стартует 5 марта на Гран-при Бахрейна. Завершится чемпионат 26 ноября в Абу-Даби.

Напомним, в прошлом году во второй раз подряд чемпионом стал Макс Ферстаппен, а его команда, Ред Булл, выиграла Кубок конструкторов.

Ранее сообщалось, Хэмилтон подпишет новый, более выгодный контракт с Мерседес.