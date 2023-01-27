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Автоспорт

Альфа Ромео сменила спонсора и название команды

Старый спонсор перешел к Альфа Таури.
Сегодня, 22:59
Чжоу Гуаньюй / Getty Images
Чжоу Гуаньюй / Getty Images

Альфа Ромео подписала спонсорский контракт с компанией Stake, о чем было объявлено на официальном сайте команды.

Швейцарский коллектив сменил титульного спонсора, которым ранее была компания Orlen. Ранее за счет данного сотрудничества Роберт Кубица был резервным пилотом команды.

Вместе со сменой титульного спонсора произошла смена названия команды. Теперь полное название Альфа Ромео будет звучать как Alfa Romeo F1 Team Stake.

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Orlen в свою очередь стала титульным спонсором Альфа Таури.

Сообщается, что партнерство Альфа Ромео и Stake, одним из ведущих мировых брендов в сфере развлечений и стиля жизни, станет рекордным для команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Ромео

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