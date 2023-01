Альфа Ромео сменила спонсора и название команды

Альфа Ромео подписала спонсорский контракт с компанией Stake, о чем было объявлено на официальном сайте команды.

Швейцарский коллектив сменил титульного спонсора, которым ранее была компания Orlen. Ранее за счет данного сотрудничества Роберт Кубица был резервным пилотом команды.

Вместе со сменой титульного спонсора произошла смена названия команды. Теперь полное название Альфа Ромео будет звучать как Alfa Romeo F1 Team Stake.

New year, new dawn, new identity.



Say hello to Alfa Romeo F1 Team Stake - a fresh identity for the team ahead of the 2023 #F1 season thanks to a new title partnership with one of the world's leading entertainment and lifestyle brands, @Stake.



