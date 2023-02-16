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Автоспорт

В Феррари верят, что решили проблему с надежностью моторов

С нетерпением ждем гонки в Бахрейне.
Сегодня, 17:04
Карлос Сайнс / Getty Images
Карлос Сайнс / Getty Images

В Феррари оптимистично настроены по поводу надежности силовых установок после испытаний на стендах.

Именно этот аспект в прошлом сезоне отобрал немало очков у Шарля Леклера и Карлоса Сайнца. Тем не менее в будущем сезоне команда расчитывает более не испытвать таких проблем.

"Я считаю, что надежность – приоритет для всех. Если на этой стадии сезона у тебя проблемы с надежностью, ты не можешь проехать три тестовых дня и начинаешь год в невыгодном положении.

Мы выполнили намеченный план по километражу на испытательных стендах и настроены оптимистично. Но лишь в Бахрейне станет понятно, где мы находимся в плане надежности и эффективности. Я бы сказал, пока все идет нормально", – приводит слова Фредерика Вассера Autosport.

Того же мнения придерживается и главный моторист команды Энрико Гуалтьери. Он убежден, что за зиму команда проделала огромную работу, использовав прошлый горький опыт.

Был пересмотрен дизайн компонентов силовой установки, а также полностью процедура его сборки. Но, несмотря на положительные результаты на испытательных стендах, результат работы будет виден лишь на трассе.

Напомним, что на нашем сайте вы можете ознакомиться с календарем гонок в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари

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