iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Альпин будет поставлять двигатели Андретти

При условии, конечно, что их заявку одобрят.
Сегодня, 15:46
Alpine F1 Team / Getty Images
Alpine F1 Team / Getty Images

Исполнительный директор Альпин Лоран Росси подтвердил, что его команда имеет договоренности с Андретти по поводу поставок двигателей.

Ранее в СМИ были лишь слухи о сотрудничестве Альпин и Андретти, теперь же они подтвердились. Если команде чемпиона мира одобрят заявку, они будут получать силовые установки от Альпин.

"Да, мы договорились, что если Андретти получит лицензию на выступления в Ф-1, то мы будем поставлять им двигатели.

Теперь все зависит от них. Именно им нужно доказать, что они готовы присоединиться к «Большому Цирку Формулы-1», прыгнуть через все обручи, доказав, что своим приходом они принесут Ф-1 и командам пользу.

Они должны это доказать, а другие оценят их усилия. Если они присоединятся к чемпионату, мы с радостью будем с ними сотрудничать. Если нет – значит, у них не вышло", – цитирует Росси GP Fans.

Альпин стала последней командой, которая показала ливрею и болид на будущий сезон. С презентациями всех команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андретти Альпин

Статьи по теме

Зидан стал амбассадором французской команды Формулы-1 Зидан стал амбассадором французской команды Формулы-1
Формула 1: Болиды 2023 года. Мерседес снова черный, Альпин традиционно синий Формула 1: Болиды 2023 года. Мерседес снова черный, Альпин традиционно синий
Президент ФИА предложил закрыть пять команд Ф1 и распределить деньги между остальными Президент ФИА предложил закрыть пять команд Ф1 и распределить деньги между остальными
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Помочь журналистам

Видео

Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед
Голевая заруба и боевая ничья: Видео голов и обзор матча Барселона - Манчестер Юнайтед

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Формула 117:04
Марко: Ред Булл в Австрии, как национальная сборная
Европа16:56
Артета - о Зинченко: Нам нужны настолько опытные игроки
Европа16:37
Поттер: Стерлинг и Чилвелл могут выйти на поле в игре с Саутгемптоном
Европа16:13
Боруссия представила эксклюзивную форму, посвященную истории города
Европа15:54
Наставник Борнмута - о готовности Забарного: Все по старому. Он еще травмирован
Формула 115:46
Альпин будет поставлять двигатели Андретти
Европа15:29
ФИФА пожертвовала 1 млн долларов пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
Украина15:23
УАФ: Павелко будет исполнять обязанности главы до завершения рассмотра апеляции
Украина14:49
Динамо Киев: все трансферы
Украина14:48
Трансферы УПЛ: Ризнык пополнил ряды Шахтера, Колос арендовал игрока Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK