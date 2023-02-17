Альпин будет поставлять двигатели Андретти

При условии, конечно, что их заявку одобрят.

Исполнительный директор Альпин Лоран Росси подтвердил, что его команда имеет договоренности с Андретти по поводу поставок двигателей.

Ранее в СМИ были лишь слухи о сотрудничестве Альпин и Андретти, теперь же они подтвердились. Если команде чемпиона мира одобрят заявку, они будут получать силовые установки от Альпин.

"Да, мы договорились, что если Андретти получит лицензию на выступления в Ф-1, то мы будем поставлять им двигатели.

Теперь все зависит от них. Именно им нужно доказать, что они готовы присоединиться к «Большому Цирку Формулы-1», прыгнуть через все обручи, доказав, что своим приходом они принесут Ф-1 и командам пользу.

Они должны это доказать, а другие оценят их усилия. Если они присоединятся к чемпионату, мы с радостью будем с ними сотрудничать. Если нет – значит, у них не вышло", – цитирует Росси GP Fans.

Альпин стала последней командой, которая показала ливрею и болид на будущий сезон. С презентациями всех команд вы можете ознакомиться на нашем сайте.