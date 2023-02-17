Марко: Ред Булл в Австрии, как национальная сборная

А вот в Германии ситуация неприятная.

Гельмут Марко прокомментировал падение зрительского интереса к Формуле-1 в Германии.

На немецком национальном телевидении впервые не будут показывать Формулу-1. Ситуация с интересом к гонкам в стране крайне плачевная.

Чего зато не скажешь о их соседях из Австрии. Консультант Ред Булл Гельмут Марко уверяет, что в его родной стране автоспорт до сих пор ценится.

"В то, что сейчас происходит с интересом к Ф-1 в Германии, просто невозможно поверить. В Австрии же все наоборот. Формула-1 там расцвела, как никогда ранее.

К Ред Булл относятся как к национальной сборной команде, так что за нас болеет вся страна", – цитирует экс-гонщика GP Fans.

Похоже, французы тоже пытаются сохранить интерес к Формлуе-1, ведь Зинедин Зидан стал амбассадором Альпин Ф1.