Баттон: Мы надеемся, что за победы будут бороться три разных производителя

Чемпион мира 2009 года в Формуле-1 Дженсон Баттон оценил перспективы команд после презентаций новых болидов на сезон-2023.

Экс-пилот заявил, что с нетерпением ждет начала сезона и что он, как и многие другие, ожидает борьбы трех производителей за чемпионство - Ред Булл, Феррари и Мерседеса.

"Вообще я с нетерпением жду борьбы за лидерство – полагаю, мы все надеемся, что уже на старте сезона за победы будут бороться три разных производителя, три разные команды. Думаю, на каком-то этапе сезона это и правда будет так", - считает гонщик.

Также Баттон оценил новые болиды, которые презентовали команды. Ред Булл стали единственный командой, кто не показал новый болид, но Дженсон убежден, что команда точно будет в лидерах, ведь они умеют строить отличные болиды.

Феррари по мнению экс-пилота выглядит неплохо, сразу видно, что команда провела много работы над своими слабыми местами. Об этом говорил, кстати, и Фредерик Вассер.

Но самое интересное - Мерседес. Баттон назвал его самым красивым болидом, но при этом он удивлен, что команда собирается вносить изменения лишь по ходу сезона.