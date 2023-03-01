Экклстоун прокомментировал возможное возвращение Феттеля

Экс-руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что очень сильно сомневается в том, что Себастьян Феттель вернется в чемпионат.

Напомним, ранее считалось, что Феттель может заменить травмированного Лэнса Стролла за рулем Астон Мартина.

Однако команда решили пойти другим путем и дать шанс Фелипе Друговичу. 2 марта Астон Мартин пообещали рассказать, кто станет партнером Алонсо на Гран-при Бахрейна.

Экклстоун уверен, что Феттель не только не будет выступать за Астон Мартин, пилот вовсе не вернется в Формулу-1.

"Нет, я так не думаю. Феттель завязал с Формулой-1. Он выиграл четыре титула и в силу возраста не смог бы уже выиграть семь.

Он чемпион мира и должен бороться с другими чемпионами. И если бы он не смог оказаться за рулем болида, способного выигрывать гонки, то, оставшись в Ф-1, просто впустую потратил бы еще один год своей жизни. Он не любит проигрывать. А когда проигрывает – это делает его несчастным, – рассказал Экклстоун для GP Today.