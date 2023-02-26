Другович заменит Стролла на Гран-при Бахрейна

Канадец уже почти точно пропустит начало сезона.

Резервный пилот Астон Мартин Фелипе Другович выступит за команду на Гран-при Бахрейна, сообщает The Race.

Напомним, что Лэнс Стролл пропустил предсезонные тесты и под вопросом его участие в первой гонке сезона из-за травмы рук.

Если канадец не успеет восстановиться к 3-му марта, то за руль болида сядет бразилец Фелипе Другович.

При этом в Астон Мартин планируют устроить для Стролла сессию на симуляторе, чтобы оценить его физическое состояние.

Отметим, что ранее соощалось о том, что для замены Стролла в Формулу-1 может вернуться Себастьян Феттель.