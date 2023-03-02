Стролл выступит на Гран-при Бахрейна

За Друговичем понаблюдаем в другой раз.

Лэнс Стролл все-таки выступит на Гран-при Бахрейна, сообщает официальный сайт Астон Мартин.

Напомним, что во время велотренировки канадский пилот травмировал руку и перенес операцию на запястье. Его участие в Бахрейне было под вопросом.

Несмотря на то, что пилот пропустил предсезонные тесты, к первой гонке сезона он успел восстановиться, и все-таки составит пару Фернандо Алонсо.

"Я упал с байка, когда колесо заехало в яму на дороге. Но, к счастью, повреждения небольшие, и небольшая успешная операция на правом запястье очень быстро решила проблему.

Хотел бы поблагодарить сообщество Ф-1 за поддержку и уважение к личному пространству, а также команду, которая помогла мне восстановиться. Теперь я готов сосредоточиться на борьбе в этот уик-энд, и мне не терпится начать", – прокомментировал инцидент Лэнс.

Напомним, что уже завтра, 3 марта, в Бахрейне стартует первое Гран-при сезона-2023.